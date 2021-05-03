新冠肺炎本土疫情風暴再起，其中確診者曾到訪過的中壢地區尤其是中原商圈嚴重受創，不僅中原大學學生不敢到附近餐館吃飯、送洗衣物，商圈業者生意在五一勞動節連假客人少了8成以上，商家感嘆中原夜市一夕之間變「鬼城」，無奈沒有生意的苦日子又來了。

中原商圈發展協會榮譽理事長張又升說，中原商圈成了疫情重災戶，在確診者公布造訪足跡當晚，夜市完全看不到逛街民眾，連用餐時間只有小貓2、3隻，以往連假如果天氣好，中原夜市幾乎滿滿人潮，知名攤商前都是大排長龍，這次五一連假生意掉了約8成，甚至有攤商等不到客人，不到10點就收攤。

有攤商說，中原夜市內雖然有中原大學，但學生消費力有限，還是要靠周圍外來的消費客群，現在每天營收銳減5成以上，食材備料已經減少一半還是賣不完，連學生也不外出買三餐，幾乎都是叫外送居多，實在很慘。

張又升，目前的狀況比去年新冠肺炎剛爆發時還慘，只能靠零星的中原學生苦撐生意，完全不敢想客人何時會回流。攤商現在除配合防疫戴緊口罩，更提升噴灑酒精消毒頻率，雖然環保局有到中原夜市消毒，仍希望範圍擴大到整個夜市，也盼市府單位幫忙宣傳，想辦法找回消費者回到中原夜市的信心。

中原大學則說，因確診個案足跡鄰近中原商圈，學校決議提高防疫層級，啟動校園樓館門禁管制措施，即日起2周時間禁止校外非洽公人士進入校內各樓館，以維護師生健康。

(中時 )