行政院昨公布三接外推方案，規畫將工業港外推455公尺，完工期預計延2年半，預算增加150億元。對此，民眾黨立委蔡壁如今痛批，行政院自認三接外推方案是雙贏，實際上已經造成社會撕裂，這是雙輸方案，要求行政院停止三接各種活動，等到藻礁公投通過後，用兩年的時間跟社會深度溝通，說不一定可以提出更好的方案。

蔡壁如指出，民眾黨2日舉辦能源轉型座談會，提出三接不接、核四不重啟不會缺電訴求，行政院能源辦公室、能源局、台電皆表示，三接不接不會缺電，請執政黨不要再用三接不蓋會缺電恐嚇人民。

蔡壁如說，早在行政院提出替代方案前，她質詢時就向各部會提出替代方案，第一方案是完全遷址台北港或林口港，但政院稱遷址台北港要花11年，但當時環評委員會退回環評程序時，如果政院就提出此替代方案，時程上就不會差那麼久。

其餘替代方案包括三接外推加浮動工業港及替代方案，蔡壁如說，用電大戶要負起缺電的責任，因為電費太便宜，政府應該思考催生節電產業，並加強對民眾宣導節能措施，效仿韓國首爾省下一個核電廠。

蔡壁如說，政院三接外推方案要延後兩年半完工，且要多花150億元，既然如此，請行政單位停止三接各種活動，等藻礁公投通過後，確定藻礁保護下來，行政院可以花這兩年時間做環差，同時跟社會深度溝通，說不定到時會有更好方案出現。

(中時 )