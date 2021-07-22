只要看過電影《魔戒》的人，都會被劇中的人物角色及精彩的劇情所吸引，但巴西一名刺青師自從看完電影後，便對劇中的「半獸人」角色念念不忘，甚至整形將自己打造的跟半獸人一樣，而先前已全身佈滿刺青的他，今年3月又做了最困難的斷鼻手術，並在頭上植入「角」，超逼真的面貌讓網友傻眼。

根據外國媒體的綜合報導，來自巴西聖保羅州的刺青藝術家費爾南多（Fernando Franco de Oliveira），因十分熱愛刺青，因此在聖保羅附近的南部城市塔圖伊經營一間刺青創作工作室，為民眾服務。但自從多年前看完電影《魔戒》之後，費爾南多便成為該劇的狂熱粉絲，對於劇中的反派角色「半獸人」情有獨鍾，因此多年前就陸續在身上刺上黑色的刺青，目前紋身已覆蓋99%，就連眼球也紋成黑色。

即使如此費爾南多依然不滿意，為了講求逼真，他開始接受整形，將自己的耳朵剪成如半獸人一般的尖角形，並將舌頭剪成兩半，將牙齒植入吸血鬼般的尖牙；今年3月費爾南多再次接受「斷鼻整形手術」以及「植角手術」，除了將鼻頭向上削開，額頭還植入多個凸起物，讓整體造型看起來更加猙獰。

費爾南多接受採訪時表示，接受斷鼻手術最為辛苦，因為手術後需要等待很長的時間讓傷口癒合、避免感染，現在已經可以正常呼吸。另外，他還提到自己除了手掌及腳底沒刺青外，其他地方都已填滿，不過他認為身體還有很多的空間可以繼續修飾，也愛上了打針的疼痛感，因此他打算之後再進行一次植角及耳朵修剪手術，讓自己看起來更加完美。