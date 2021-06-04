女星李懿直率敢言，加上傻大姊個性，十分受到觀眾歡迎，也時常在節目上分享自己過去的感情經驗，日前她在節目上大談和男友的閨房情趣，透露她有次想給男友一個驚喜，玩起「女體壽司」，沒想到男友的反應卻讓她大失所望，讓她現在想起仍十分受傷。

李懿在節目《11點熱吵店》表示，她和男友都是沒有情趣的人，從來不過節，連生日都隨便過，有天她心血來潮想要給男友驚喜，為6年的老夫老妻生活增添浪漫，於是把衣服脫光只穿小可愛，把買來的壽司擺在身上，「因為我男朋友很喜歡吃壽司，我就去打包很好的壽司回來」。

李懿大玩人體壽司誘惑男友。（圖／翻攝自11點熱吵店YouTube）

李懿滿心期待男友看到她的反應，沒想到因為她特別把燈關掉，家裡是全暗的狀態，男友一進門就踢到她的臉，看到李懿身上的壽司掉了，還忍不住大叫：「妳在幹嘛啊？鮪魚掉了啦！」讓她十分心灰意冷，男友不擔心她冬天穿那麼少躺在地上冷不冷，而是只關心鮭魚。

李懿抱怨，「我還被他（男友）念說『妳為什麼要這樣玩食物？』還被他指責...」，對方出乎意料的態度讓她至今難以釋懷，講到心裡還是氣憤難平，但一旁的來賓吳俊諺聞言卻傻眼，認為驚喜和驚嚇只有一線之隔，不能全部都怪在男友身上。

(中時新聞網)