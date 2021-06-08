中壢女陪侍小吃店偷營業不把防疫放眼裡被逮。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

全台三級警戒延長至6月28日，卻有民眾仍不聽勸私自營業或是趴趴走，桃園市中壢警分局接獲檢舉稱有小吃店違反防疫開門接客，員警8日凌晨到場稽查，當場查獲詹姓負責人、2名員工、3名女陪侍及2名酒客共8人，蒐證將小吃店業者移請裁處，詹姓負責人及2名酒客因未戴口罩也依法開罰。

仁愛派出所員警凌晨前往小吃店埋伏，果然發現小吃店內詹姓負責人（72歲）及詹姓女員工（52歲）自店址後門鬼祟走出，並來回於巷口間徘徊張望，不久，楊姓男員工（38歲）也頻繁鬼祟自店址後門將小菜端出。

員警見小吃店鐵捲門半開，陳姓女陪侍（31歲）跟隨詹姓女員工、楊姓男員工準備進店之際，立即上前表明身分，並於店內後側包廂發現滿桌酒菜及酒客2名、林姓女陪侍（22歲）及姜姓女陪侍（38歲）等人正坐在沙發飲酒聊天，室內冷氣及影音視聽設備開啟且菸味濃厚，營業事實明確。

警方調查該址以小吃店為市招，實際營業項目應屬有女陪侍的酒家業，所查獲2名酒客、詹姓負責人1人、2名員工及3名女陪侍（皆為本國籍）共8人，除未依照防疫第三級警戒規定暫停營業，員警於店內稽查過程中，針對未戴口罩的詹姓負責人及兩名酒客，蒐證後依規製表送裁罰。

(中時 )