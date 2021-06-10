藝人李千那，經常在個人社群分享家庭生活，昨（9日）看到女兒正在收藏防彈少年團（BTS）餐盒包裝時，讓李千那大為驚呼「女兒有多喜歡他們」；而這款速食的聯名套餐，是在紫色餐盒的包裝印上「BTS套餐（The BTS Meal）」兩款限量韓國套餐，在台灣只販售20天，因此，許多的粉絲想前來購買。

李千那昨天在IG 限時動態表po出一張照片，照片裡可以見到女兒將速食聯名的包裝，洗好後，到陽台裡，準備將這些曬乾後的包裝拿來收藏，李千那不禁表示：「女兒啊，我感受到妳多愛BTS了！」

李千那可以感受到，女兒有多喜歡防彈少年團（BTS）。（圖/李千那IG)

李千那曾分享女兒在音樂會彈自己所演唱的歌曲《不曾回來過》在台下聽著女兒彈琴的模樣，她表示：「聽到妳彈起我的歌曲時，我很激動很想哭，我覺得很驕傲！妳表現得很棒，現在回到台北的我雖然累癱，但覺得今天很充實，能夠當妳的聽眾，真得很幸福！」

三年前李千那參加與女兒的畢業典禮，她與粉絲分享家庭生活日常：「你畢業的這天，我才發現你真的是長大了，心裡一陣感動！接下來又是一個新的開始，也是真正面對各種考驗的時候，一定要好好努力，做更多的突破。寶貝，畢業快樂！ 」一家人幸福的模樣，讓許多粉絲朋友，在底下留言回覆：「好感動！」、「羨慕母女看起來像姐妹」、「用心的媽媽辛苦了」、「這樣遠遠看好像千娜妳！」

(中時新聞網)