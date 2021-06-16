本土新冠疫情嚴峻，不少民眾外出返家後除了勤於消毒清潔之外，採買的民生物品也會用酒精擦拭，降低染疫風險，不過日前就有民眾透露，將買回來的袋裝義大利拿去水洗，也噴了酒精，沒想到事後發現包裝袋內的麵體竟然發黑，讓她相當錯愕。對此，廠商出面解釋，因為包裝上的一個特殊設計，才會出現發霉情況。

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》PO文勸世，「給那些疫情期間有強迫症，什麼都想洗一洗的朋友，義大利麵不要洗呀！不然會和我一樣沒有午餐吃…」畫面中可見，打開義大利麵包裝袋後，麵條竟出現發黑、發霉的情況，讓她既無奈又錯愕。

民眾買了義大利麵後，用水及酒精清洗外包裝，沒想到事後卻發現袋子內的麵體全發霉了，對此義大利麵廠商也立即解釋，包裝上之所以會有細微孔洞，是因為義大利麵需要通氣，才不會因為空氣擠壓而破包。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實説》臉書）

貼文一出，原PO就接獲廠商聯繫，對方解釋，「因為義大利麵需要通氣，才不會因為空氣擠壓而破包，所以包裝上面都有細微的小洞，這是正常的，而且世界上所有的廠牌都一樣。」另外廠商也大器表示，「如果妳不介意，我們可以寄一包新的過去給妳，但是不適合用水洗。」

收到廠商的暖心回覆後，原PO也藉著自己的經驗，再次呼籲大家「義大利麵的包裝上面會有小孔，不適合把它拿去洗，變成這樣是人為因素，和廠商沒有關係！」不少網友紛紛留言直呼「長知識了！沒有想過包裝袋有洞啊」、「謝謝提醒～最近什麼都想洗」、「感謝妳的犧牲，下次我會注意的！」、「不經一事不長一智」。