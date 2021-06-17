三級警戒再續延，居家防疫增長，讓家庭主婦焦慮值大升，除了忙著家人的家外出清潔消毒外，還要兼顧親子和諧，尤其三餐更麻煩，還要冒險到傳統市場買菜令人耽憂。家樂福宣導顧客響應三級警戒期「少來、多買、快速離開」，但傳統市場動線分散，想快買就越容易漏買，煮婦(煮夫)直嘆人生好難，智慧採買學正夯，一站購足全家人慾望清單成顯招。

疫情持續拉警報，正逢群眾對民生物資的搶購囤積反應，隨著居家時間拉長，所需面對的不再僅是基本民生需求，全民總不能都只靠著泡麵與罐頭來填飽肚子!所以，食的安心、健康「智慧採買一站購足全家人的慾望清單」尤為重要!

例如可選用快煮麵與泡麵輪替，輕鬆變換口味，同樣很容易。民眾要兼顧在家遠距上班，停課不停學，親子與家人相處時間加長後，所衍生出居家飲食照料，及兼顧親子作息等需求，在多樣化與多元大量的採買需求產生之際，人流管制嚴謹、清潔消毒確實、物品總(種)類與數量齊全，還能數位支付無接觸採買的大型賣場，自然成為聰明主婦(主夫)採買首選。

家樂福大型賣場動線分明，安心買、輕鬆選!

出門採買不變原則是：

1.列出購物清單是避免漏買最佳辦法。

2.善用賣場嚴選、具產銷履歷或是有機商品可以安心買。

3.賣場動線分明、商品陳列分類清楚，讓選購更輕鬆；快速移動、少逗留，數量齊全一次買足，夠便利!

簡單掌握採買妙招，落實「少來、多買、快速離開」輕鬆達陣!

賣場中處處可見讓人食在安心的嚴選良品，種類多、商品齊!

賣場中處處可見讓人食在安心的嚴選良品，種類多、商品齊!

另外，巧妙利用熟食採買是高招，出門採買辛苦，扛回家還要處理與立即準備三餐，壓力大! 充分利用賣場熟食區商品特性，同時能減輕一日三餐的壓力，像家樂福的熟食區，採用生產履歷完整的嚴選食材，用來自製的家樂福自製便當及樂福9號便當，也選用產銷履歷食材、履歷契作米、非籠飼雞蛋、台灣豬肉等，不但有豐富的配菜，更能兼顧營養價值；尤其，樂福9號便當少糖、少油、少鹽、低負擔，是輕食新選擇；而自製烘焙有眾多口味麵包供選擇，多使用紐西蘭進口安佳奶油，且多款麵包更領先通路，榮獲A.A.無添加驗證標章，吃得安心、美味。

購物之餘可輕鬆解決的一日三餐，已悄然成為賣場中的美食新寵!

近日有民眾分享採購經驗，上午採買時順便選購「九號便當」作為午餐；再挑壽司類冷食，或可加熱微波食品當晚餐；隔日早餐選擇，蔬菜沙拉與麵包搭配著有-全台第一支通過「動物福利標章鮮乳」認證的吉蒸牧場透明鮮乳，這樣他就輕鬆解決了一日三餐。

家樂福也提醒民眾，多天數的採購，在購買蔬果葉菜類的比例上，後面的天數，也可選擇比較能經久放置的嚴選蔬菜、水果、根莖類等食材，而魚、肉類，可注意包裝上的保存期限分配，按照採買日，依日期先後放入冰箱保存。智慧採買之外，也同時要巧心儲放，照顧家人健康可更安心從容，一點也不費力。