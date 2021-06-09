台東陳姓農民的開心農場櫻花樹上，有黑枕藍鶲築巢育雛。（莊哲權攝）

台東陳姓農民的開心農場櫻花樹上，有黑枕藍鶲築巢育雛。（莊哲權攝）

黑枕藍鶲台東開心農場育雛 藍色小丸子解封心靈。

把樹種滿，鳥兒自來！台東陳姓農民在1塊5分地上種滿30多種樹，成了許多鳥類傳宗接代的天堂，近日就有1對黑枕藍鶲把櫻花樹當產房，他說，看著這對「藍色小丸子」為了育雛每天奔忙，不僅要當幼鳥的剷屎官，還要當遮蔭擋雨的洋傘，在疫情緊繃之際，頗能解封心靈。

台東陳姓農民日前在他的開心農場裡發現1對美麗的「藍鳥」身影進進出出，櫻花樹的枝椏間，還多了1個織工細膩的鳥巢，裡頭有2隻嗷嗷待哺的雛鳥，1對親鳥忙進忙出，輪流捉小蟲回來哺育隨時張著大口索食的寶貝。

據他觀察，陽光太強或下雨時，親鳥就微張開翅膀，以肉身為孩子遮蔭擋雨，三不五時還得當剷屎官，把小孩的「便便」銜到遠處丟棄，以防天敵聞到氣味，經查圖鑑，原來是台灣特有亞種「黑枕藍鶲」。

「把樹種滿，鳥兒自來」，陳姓農民說，大約7年前開始在這塊面積約5分的地上種了超過30種果樹及景觀樹，近幾年來已經記錄到烏頭翁、班鳩、綠繡眼、黑冠麻鷺、台灣畫眉、環頸雉等等許多鳥類棲息，甚至繁衍下一代。

他笑稱，每到野鳥繁殖季，常會看到各種鳥巢及幼鳥，所以這陣子在園子裡除草、工作時，感覺好像被裝了很多監視器，不管走到那裡總有一雙眼睛盯著他，彷佛成了楚門世界裡的金凱瑞，如果不小心超越「社交距離」，親鳥還會在旁吱吱喳喳警戒。

他說，這次是農場裡首度記錄到黑枕藍鶲來築巢，看著兩隻幼鳥平安長大、順利離巢，生生不息的溫馨畫面，在疫情緊繃之際，頗有解封心靈的效果。

(中時 )