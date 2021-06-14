加州訂於15日解除防疫措施，專家示警變異病毒株和未接種疫苗的族群恐成破口。加州科學館的科學家認為突然改變一切、回到正常仍有風險，要求訪客持續戴口罩。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種率在加州有城鄉差異。「舊金山紀事報」（The San Francisco Chronicle）今天報導，舊金山灣區半數以上民眾接種疫苗，但許多鄉村僅有約1/4居民施打疫苗。

加州有許多地區通報群聚感染，包括舊金山北灣的馬林郡（Marin County）、酒鄉索諾馬郡（Sonoma County）近來爆發疫情，以未接種疫苗、既不服從公共衛生規定又群聚的年輕族群為主。

由於12歲以下兒童尚未接種疫苗，公衛官員關注一些染疫後病情嚴重的孩童病例。專家最大的擔心和不確定感都是變異病毒株，儘管現有的疫苗對已知的變種病毒提供一定程度的保護力。

報導說，過去15個月來美國疫情的發展讓專家累積了掌控疫情的多種工具，可快速識別集體染疫的狀況、警示令人不安的染疫住院和病故趨勢，擁有調查人員追蹤新染疫的確診病例接觸史，以及可靠的基因定序追蹤變異病毒。專家研判，加州的疫情要像去年冬天那麼嚴重的機率不高。

然而，有科學家說，只要世界上其他地方疫情肆虐，人們就應該關注變異病毒。

考量印度流行的Delta變異株，加上一半加州人尚未接種疫苗，加州科學館（California Academy of Sciences）科學主任班奈特（Shannon Bennett）仍對未來幾個月的狀況示警。她說，即使加州在兩天後準備解封，看到世界上其他地方的疫情，讓她緊張。

加州科學館和其他兒童博物館計劃保留一些防疫規定，特定展館的人流仍有上限，無論是否接種疫苗，所有參觀者都要戴上口罩。

班奈特說，希望訪客覺得博物館是一個安全的空間，尤其是當小孩子與未接種疫苗的成人混在一起時，「一下子改變一切、回到正常，還是有些風險」。（編輯：郭中翰）1100614