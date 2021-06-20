大陸國家衛健委今天（20日）發佈消息，截至6月19日，全大陸新冠疫苗接種量已突破10億劑次，達到10億1048.9萬劑次。大陸國產新冠疫苗從啟動研發到如今接種劑次破10億，只用了的一年半時間。這是中共建政以來，也是全世界迄今為止人數最多、規模最大的疫苗接種計畫之一。

時至今日，中國大陸已有7款新冠疫苗獲批附條件上市或獲得緊急使用授權，分別為：國藥集團中國生物武漢所和國藥集團中國生物北京所的兩款滅活新冠疫苗、科興中維的滅活新冠疫苗、康希諾生物的腺病毒載體新冠疫苗、智飛生物的重組蛋白亞單位新冠疫苗、康泰生物的滅活新冠疫苗、中國醫學科學院醫學生物學研究所的滅活新冠疫苗。

據統計，今年3月27日大陸國內接種突破1億劑次、4月21日突破2億劑次、5月9日突破3億劑次、5月16日突破4億劑次、5月24日突破5億劑次、5月30日突破6億劑次、6月3日突破7億劑次、6月8日突破8億劑次、6月15日突破9億劑次、6月20日突破10億劑次。

每增加1億劑次的間隔分別為25天、18天、7天、8天、6天、4天、4天、7天、5天，基本呈現出加速趨勢。