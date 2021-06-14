Delta變種病毒造成英國新冠肺炎確診人數再次上揚，英國首相強生可能延後數周放寬防疫措施。英國政府原先計劃在6月21日解封，不過鑑於近日確診人數飆高，外界預測英國可能延長封城至多1個月，而強生並未否認媒體臆測。