變種病毒威力強 英國可能延後解封 23:012021/06/14 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Delta變種病毒造成英國新冠肺炎確診人數再次上揚，英國首相強生可能延後數周放寬防疫措施。英國政府原先計劃在6月21日解封，不過鑑於近日確診人數飆高，外界預測英國可能延長封城至多1個月，而強生並未否認媒體臆測。 新冠變異毒株結合成新變種 醫學期刊：影響治療與疫苗功效 舞蹈人線上對談 尋創作新出路 #新冠肺炎 #全球 #強生 #英國 #解封 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸增23例確診 本土病例4例均在廣東 社區逐漸解封 10:062021/06/14 兩岸 韓國外交部：日本取消原定雙邊領袖會談 13:032021/06/14 國際 Novavax疫苗完成3期試驗 保護力達9成 擬向美申請授權 21:302021/06/14 國際 16檔神功護體 節後發功 04:102021/06/14 財經要聞 北市三級警戒滿月 黃珊珊嘆：除面對病毒 還有沒必要的政治口水與操作 03:352021/06/14 政治 廣州市11個區域解封 15:042021/06/14 兩岸 不只需要疫苗 林佳龍建議建立科技防疫安全網阻斷病毒 14:312021/06/14 政治 英伯明翰大學研究：新冠病毒導致免疫系統攻擊自身組織器官 22:372021/06/14 兩岸 獨／《好聲音》爆紅雙人組打氣抗疫 晨悠2小時創作傳愛醫護 15:592021/06/14 娛樂 1分鐘讀財經》台積電布局先進封裝 接單旺到年底 08:112021/06/14 財經 台積電封裝接單 旺到年底 04:102021/06/14 財經要聞 財經熱門新聞 揭開全球疫苗採購豪賭真相！疫情突失控，讓台灣生技股的信任度一起輸掉了？ - 財經 本土疫情爆發 內需市場一片淒涼 薪水調漲成奢望 明年基本工資擬凍漲 - 財經要聞 - 工商時報 QE縮減利空環伺 台股可能出現主流轉換？ - 財經 集團股大翻身 華新旗下IC設計還有肉 - 財經 28歲小公務員 串聯嘉義小商家到海外打群架 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。