英國前下議院議長約翰‧伯考(John Bercow)，一直反對現任首相鮑里斯‧強生(Boris Johnson)的行事風格，他決定捨棄保守黨改投效工黨，理由是認同工黨的價值觀。

半島電視台(Aljazeera)報導，伯考在接受媒體訪問時，批評強森領導下的保守黨變得「激進、民粹、極右，甚至仇外。」

伯考在 2019 年 10 月主動辭去議長職務，他說他於幾星期之改加入了工黨，認同了工黨代表的價值。

他說：「我這個決定是依對平等、社會正義和國際合作價值的支持。而這些剛好就是工黨所追求的。我得出的結論是，這個政府需要被替換，工黨是唯一能夠實現這些目標的工具。」

伯考承認強森很有群眾號召力，不過他是一個「成功的競選者，糟糕的執政者。」

「我不認為他能使英國變得更公平，他無法解決對社會停止流動的問題。我認為越來越多的人會厭倦他的謊言，厭倦空洞的口號，厭倦了無法兌現的承諾。」

伯考是在 2009 年當選議長，破了100年以來最年輕議長的紀念。此前他是12年的保守黨議員，不過，他很有自己的主見，反對保守黨決定也不是頭一回，這場超風的個性，使他獲得了許多親歐派的支持者。