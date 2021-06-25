雲林縣一名51歲男子日前因急性心肌梗塞住院，治療多時仍未見改善，陷入昏迷。由於患者未婚、父母雙亡，和兄弟姊妹也也不親近，平時都靠拾荒和鄰居接濟度日，根本無法負擔喪葬費用，醫院志工擔心無人處理後事，趕緊聯繫雲林夜市慈愛會。巧合的是，當阿伯知道有善心人士幫忙後，當天下午就安詳離世。

據了解，51歲的吳姓男子21日因急性心肌梗塞住院，狀況相當不樂觀，院方連忙聯絡其家屬；然而吳男胞姊接獲通知後，無奈表示她和弟弟關係並不親，且自己的經濟狀況也不好，實在無力幫忙；醫院志工得知上情，擔心無人處理阿伯後事，心裡十分焦急，趕緊聯繫雲林縣夜市慈愛會，希望獲得善心人士幫忙。

幸運的是，夜市慈愛會獲悉後，二話不說答應幫忙，社工、護理師也馬上告知「阿伯，您的病情已經到了無法治療的程度，您的家人礙於現實狀況，沒有辦法處理您的後事，您的後事需要外界善心人士幫忙，目前經過您姊姊的同意，雲林縣夜市慈愛會會協助處理您後續的喪葬費用。」說也奇怪，彌留中的吳男竟在當天下午離世。

對此，雲林夜市慈愛會理事長陳鴻榮表示，慈愛會24日接到社工求助恊助案件，得知吳姓阿伯除了一位年邁姊姊之外，並無任何親人，經過胞姊同意後，由慈愛會恊助全部安葬費用，「下午阿伯菩薩已跟隨西方佛祖，往極樂淨土修行。阿彌陀佛！一路好走！」

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