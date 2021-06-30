台北市今開放72歲以上長者及55歲以上原住民預約施打疫苗，不過，有不少長者日前預約過，這次想再預約，卻被系統擋下來，北市府表示，系統預約以一次為限，有預約過沒去打，這次就不能再用系統預約，有長者表示，之前因身體不適預約沒去打，這次要再預約卻被系統擋下來，好容易學會系統如何使用卻又不能預約，真的很麻煩。

北市府開放線上預約施打疫苗，卻有長者因之前預約過，沒去打疫苗，再次預約被系統擋下來，抱怨好不容易學會使用，卻又不能預約，只能打電話向里長求助，里長也不了解狀況，讓長者很困擾；82歲的蔡姓長者指出，上次請孫子幫忙線上預約，但當天因身體不舒服沒去打，這次要再預約，卻不能預約，直呼「那ㄟ安捏」。

日前幫長輩預約的黃小姐坦言，雖然市府系統操作不難，但系統無法判別長者是否有打過疫苗，因此，只要爽約一次，日後就無法再預約，建議可設立黑名單機制，像是預約2或3次沒到，就失去資格，同時也可整合健保資料，就知道預約者是否施打過疫苗。

台北市副市長蔡炳坤說，之前還沒打過疫苗，也沒有使用系統預約過的長者，這次也可以利用系統預約；不過，如是之前已用系統預約過，就無法再次使用系統預約，像是有些長者預約後，但沒去打，這次就不能再預約，必須和診所預約。

蔡炳坤也請市民不用擔心，將開放7月3日、4日的上午9點到下午5點讓長者打電話到區公所登記。

不過有長者家屬指出，既然北市府開放線上預約打疫苗，卻限制只能預約一次，相當不方便，他也擔心，打電話到區公所預約，恐會有撥不進去或占線的問題，建議可精進預約系統。