1名女大生日前臨時下樓向阿姨、姨丈拿東西，未料該名姨丈事後傳訊息問她當下是不是沒穿內衣，姨丈說「可以看到明顯的2個點」、「應該只有我注意到，別人沒看到」，讓她大感不舒服；但阿姨和母親得知後說對方只是好心提醒，並非刻意騷擾，此說法讓她不能接受，因此尋求網友意見「是我小題大做了？」

該名女大生在Dcard上發文表示，她日前被臨時通知下樓拿阿姨送來的東西，因此隨意穿件衣服後就下樓，沒想到她的姨丈事後竟傳訊息問「你今天下午是沒有穿內衣對不對？」姨丈說「可以看到明顯的2個點」、「應該只有我注意到，別人應該沒看到」，她事後感到相當不舒服，認為遭性騷擾。

女大生遭姨丈傳訊息問她是不是沒穿內衣，姨丈說「可以看到明顯的2個點」、「應該只有我注意到，別人沒看到」。（圖／翻攝自Dcard）

該女大生表示，她之後將對話截圖拿給阿姨看，阿姨則回應「我剛罵他了，不要理他」、「他是好心提醒你，擔心你這樣走出來被看到不好，如果有造成你的不舒服，我替他向你道歉」；而她的母親也說「以後多注意就好，何必封鎖」，並認為姨丈是真心為她好，「難道你要他只看不說嗎？」母親說姨丈只是好心提醒，只是忽略是異性身份。

許多網友則留言表示，「一般的姨丈應該不會這樣，真的蠻噁心的就算看到也會裝沒看到」、「這已經性騷擾了！怎麼有這種家人，超羞恥」、「我覺得妳處理的蠻好的，兇回去也表達不舒服」、「沒穿內衣不是妳的錯，他實在有夠噁」、「這種是通常不會姨丈自己跟你說吧，這種事請阿姨轉達比較好」、「超噁心我要吐了」。