1名網友說他經常光顧的水果攤請了1名聽障婦人當員工，但老闆經常大聲斥罵婦人，完全不留情面，某次該網友偷偷詢問婦人薪水多少，對方竟用手比出「100」，意即時薪100元，已違反勞基法，但他卻又不敢檢舉，怕因此害對方丟了飯碗，相當兩難；不少網友則建議他能試試幫對方找工作，之後再檢舉老闆。

1名網友在PTT上發文表示，他常去的1間水果攤聘雇了1名年約50多歲的聽障婦人作員工，原本以為該老闆相當好心、給予工作機會，沒想到他發現水果攤老闆經常在顧客面前大聲斥罵聽障員工，「就像在罵狗一樣」，他認為若只是動作較慢或對方無法馬上理解意思，不需要動如此大的肝火。

1名網友說他經常光顧的水果攤請了1名聽障婦人當員工，但老闆經常大聲斥罵婦人，完全不留情面，某次該網友偷偷詢問婦人薪水多少，對方竟用手比出「100」。（翻攝自PTT）

該網友說，他每次到水果攤看見該聽障員工年紀大還需要一直搬重物，也沒有裝助聽器；某次好奇之下詢問對方薪水多少，對方則用手比出100，讓他相當憤怒且訝異，但又不敢去檢舉，擔心對方工作不保，「如果我去舉發，我也知道老闆肯定不會給阿姨加薪的，老闆一定會直接辭退她」，讓他大嘆人生真的相當不公平。

許多網友則留言說，「你很善良，也希望給點婦人一些支持」、「你應該跟老闆搞好關係，再間接改善阿姨處境」、「幫忙找其他工作可能比較實際」、「幫忙她找其他工作，然後檢舉水果老闆」、「就業中心的安心上工應該有阿姨可以做的工作，可以了解看看」、「原po人好善良，我都哭了」。