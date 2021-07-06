資深藝人曹西平，常在社群網站分享生活日常，他透露日前外出買菜時，竟發現2顆高麗菜要價400多元，無奈表示還不如買便當吃，沒想到事後乾兒子接到農民抗議電話，質疑「高麗菜哪有這麼貴」，對此，他無奈回應：「跟我們說要幹什麼？我又不是種菜的，我是買菜的」。

曹西平表示乾兒子接到農民抗議電話，對方質疑：「高麗菜哪裡有這麼貴？運費種植都花了很多錢，根本都沒有這麼貴，為什麼說這麼貴？」對此，他強調就是花了430元，跟菜市場路邊老婦買了兩顆高麗菜，至於被質疑哄抬菜價，他回應：「你應該去跟農委會說到底誰在抬高高麗菜價錢，為什麼會這麼貴才對，不是來找我們說，跟我們說要幹什麼？我又不是種菜的，我是買菜的，我就是買這個價錢實話實說」。

對於評論高麗菜價格過高，又遭酸民留言針對，曹西平表示自己的臉書就是分享生活大小事情，不喜歡就不要點進來看，純粹就是好奇沒颱風沒缺水，僅有疫情而已，菜價卻飆成這樣子，不解點出社會亂象，有些人只准自己說，但別人就不可以提，不禁感嘆：「這是什麼現象？」

對此，網友紛紛留言：「就真的很貴，不知道這些人到底在怎樣，一顆1百多我就覺得好貴」、「現在菜變好貴，買一顆尖頭高麗菜就要240元」、「菜跟肉不知道貴什麼，2張小朋友就不見，還沒買水果哦」，也有人為曹西平抱不平：「言論自由的國家，愛講什麼就講什麼，為什麼講話分享都還有人要批評？到底是什麼現象」。