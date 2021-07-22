英國一名女屋主日前在家中庭院灑水澆花整理園藝時，突然看到一隻圓滾滾的灰色生物趴在草地上一動也不動曬著太陽，走近一看竟然是一個海豹，但她家距離海岸將近有30公里以上的距離，因此趕緊通報警方及動物保護協會的人員協助處理。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，住在英國林肯郡的一名72歲女屋主安妮佩奇（Anne Page），日前在自家花園中灑水澆花時，突然發現草皮上趴著一隻身型圓潤、灰黑色的生物，走近一看才發現是一隻大約70公斤的海豹，嚇得她趕緊放下手中的器具衝入屋內，但沒想到海豹看到她竟然完全沒反應，繼續舒服的曬著太陽。

不過，由於安妮的住家距離海岸將近32公里，不太可能會出現海豹的蹤跡，因此她懷疑海豹迷路才會誤闖了人類的住宅區，趕緊通報警察及皇家防止虐待動物協會（RSPCA）尋求協助。

Seal gets into back garden in Lincolnshire https://t.co/bLz4HDWpyQ — BBC East Yorks and Lincs (@looknorthBBC) July 21 2021

協會人員到場後，發現這隻海豹其實是當地相當有名調皮鬼「丹迪」（Dandy Dinmont），2017年還是幼崽的牠被協會人員拯救之後，便為牠取名並野放回林肯州韋蘭河（River Welland）的海豹棲息地。

協會人員表示，丹迪的個性雖相當溫馴，卻也十分愛玩、愛冒險，經常調皮的闖入附近的水域與當地的漁民一同在河邊捕魚；去年9月丹迪還曾突然出現在林肯郡波士顿的威瑟姆河（River Witham），並攀爬上一名衝浪女教練菲爾梅（Phil May）的衝浪板不肯離開，害她被嚇個半死，這次竟然又出現在30公里外的民眾家中，讓協會人員哭笑不得。