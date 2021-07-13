胡瓜主持《醫師好辣》日前邀請幾位繼承父母衣缽的名人二代上節目分享自己的故事。以前在澳洲念大學念傳播系的柯有倫，坦言自己不愛念書，某天打給父親柯受良說自己在學校成天拍片、不愛念書，乾脆回去幫忙，卻慘遭父親怒嗆：「不准回來！」他痛哭幾天後仍決定回國，想當然被父親拒在門外。他認為父親對他有誤會：「他覺得我回香港是想做明星，但我真心只是想幫他分擔工作。」

後來柯有倫憑自身努力，除了幫四大天王黎明伴舞、更熬過在片場被導演辱罵的歲月，收穫現在的成功、得到父親肯定。胡瓜聽完笑說：「你跟小禎好像！」透露以前小禎在瑞士念書，也是突然有1年暑假大包小包回來，他雖然困惑但也沒多問，直到暑假過後發現小禎還在家，她才主動告知說她不念了、改申請美國的學校。而出發前胡瓜還特地換了美金讓她帶在身上，不料隔天回來，發現小禎竟然還在家，「她是在海關被查到身上帶著2萬美金，被原機遣返。」他還因此吃上官司，小禎也就此留在台灣發展。

整形外科醫師賴昕隄、耳鼻喉科醫師吳昭寬都曾遇過因父親是醫師身分而被酸說是「靠爸才當醫師」、或被諷刺「爸爸沒教嗎」，求學之路飽受委屈。夏宇童問胡瓜：「小禎也會遇到像這樣的狀況嗎？」胡瓜表示，他們是用行動證明，第1點是自己節目很少找她，第2點是她有一點成就後，想藉機沾她的光，「結果我們2個做節目，一季就失敗了，所以她絕對不是靠爸爸」，坦言2人獨立分開都做的很好，「她自己證明自己走的路，後來我才知道，她比較在乎爸爸到底有沒有在看她的演藝事業」，還開玩笑說：「但說實在的，我都沒有。」逗趣反應笑翻眾人。

徐新洋在節目中坦言，因為父親徐乃麟的關係，直至國中前的求學時期都會被老師特別照顧。他說以前就讀的私立國中非常嚴格且有體罰，少一分打一下，有次他考試只考80分，老師便很得意的對他說：「換你囉！」剛好那時候徐乃麟有個節目叫《第九號鏢局》，老師就站在台上對所有人說：「歡迎收看《第十號刑場》」，台下笑倒一片，讓他感覺像是被霸凌：「他有點得意，但我覺得不太好這樣。」節目每週一至週五晚間10點在東森32頻道播出。