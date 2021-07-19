俗話說人嚇人會嚇死人，動物界同樣如此，日本民眾日前捕捉到一幕有趣奇景，一隻五彩斑斕的小翠鳥當時停在一處排水口發呆，沒想到卻突然瞄到一隻體型龐大的鴿子從排水管深處走出來，嚇得小翠鳥當下倉皇逃命，被拍到的瞬間身影跟一系列「嚇到模糊」的梗圖如出一轍，讓網友全笑翻了。

日本網友日前在推特帳號「@wakamesoba98」PO出兩張照片，畫面中可見，一隻五彩斑斕的小翠鳥當時正在一處嵌入牆壁內的排水管洞口處休息，沒想到下一秒眼角餘光卻突然瞄到一隻灰色大鴿子，竟從暗不見天日的排水管深處，朝著小翠鳥的方向緩緩走出來。

由於事發突然，當下毫無防備的小翠鳥瞬間嚇壞了，立即以迅雷不及掩耳的速度倉皇飛離排水口，原PO碰巧撞見這戲劇化的一幕，並快手將小翠鳥「嚇到模糊」的模樣給拍了下來，甚至打趣模仿起小翠鳥受到打擊的心情，直呼「我在排水口休息時，後面竟然來了個龐然大物，把我的位子給搶走了！」

小翠鳥嚇到模糊的畫面曝光後逗樂一票網友，紛紛留言笑說「小翠鳥快逃啊」、「原來鳥是會跌倒的啊」、「這下真的嚇得不輕」、「鴿子看起來很強壯」、「鴿子自帶氣勢出場，一看就不好惹」。