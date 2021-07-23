在美術館一邊打疫苗一邊欣賞影片，民眾都說，感覺沒那麼緊張。（曹婷婷攝）

奇美醫療團隊協助南美館打疫苗。（曹婷婷攝）

「來美術館打疫苗，環境很舒適，好像沒那麼緊張！」台南市政府積極部署接種疫苗，提升疫苗涵蓋率同時也希望提高打疫苗附加價值，選定博物館、藝文場館、廟宇等特色接種站，台南市美術館2館今打頭陣，500人於跨域展演廳打疫苗，一邊打疫苗、一邊看著林志玲拍攝的「線上美術館-跟著志玲姊姊走進南美館」影片，讓打疫苗充滿文藝氣息且優雅！

南美館接種站由奇美醫學中心醫護團隊支援，奇美醫學中心專案副院長陳綉琴表示，奇美支援南美館2館、許石音樂圖書館、蕭壟文化園區3處特色站接種站的打疫苗工作，期望藉由藝文場館的環境，讓接種民眾放鬆，緩解忐忑。她說，台南是獨具特色文化與藝術結合的古都，醫院協助讓接種疫苗列車順利開往各個地區，加速台南疫苗涵蓋率。

南美館館長林育淳表示，南美館在城市扮演的不只是一處藝術空間，如同林志玲為南美館拍攝影片所說「謹慎防疫 溫暖待人」，適時提供場地讓美術館也能成為接種站就是這個精神。尤其，跨域展演廳與2館主體是個別獨立空間，防疫動線分開，希望能提供民眾溫馨舒適又安心的施打環境。

台南市長黃偉哲表示，台南美術館充滿藝術文化氣息，民眾施打完後，可順道拍照、參觀，療癒一下身心。但他也說，疫苗施打應該是專業嚴肅的事，但仍希望透過優質接種點，提高民眾接種意願，衝高施打率，確保健康才是王道。