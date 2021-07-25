近日英國遊樂園傳出一起驚悚意外，遊樂設施「飛天鞦韆」才剛啟動沒多久就開始失控，原本應該隔有安全距離的座椅相互撞擊，甚至還撞向設施外側的看板和燈具，設施上的金屬碎片也因此脫落噴飛，現場尖叫聲不斷，所有遊客目擊到這恐怖的一幕都嚇壞了。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在北愛爾蘭一間遊樂園，本月24日傍晚6點左右，遊樂設施「飛天鞦韆」無預警發生事故，當設施開始運轉時並沒有上升到應有的高度，僅停在2公尺處就開始旋轉，隨著擺動的幅度越來越大，遊客們乘坐的座椅也開始失控，不但撞向設施外側的看板和燈具，座椅之間也失去了安全距離，不斷相互撞擊。

更恐怖的是，設施上的金屬碎片因為撞擊脫落噴飛，支撐座椅的繩索也跟著斷裂，23歲的目擊者凱希（Cassie Flemming）透露，當時她才剛從飛天鞦韆上下來，沒想到設施再次啟動後會發生意外，現場所有人見到這幕都嚇壞了，連連發出尖叫聲，而且當時還有不少孩子搭乘設施，一名小女孩腿部受傷、不斷流出鮮血，還有9歲女童恐慌症發作，一名年輕人也扭傷了脖子，「這絕對是我一生中經歷過最可怕的事情」。

事後救援人員趕到現場進行後續處理，其中包含3名兒童在內，共6名傷者被送往醫院治療，所幸都沒有生命危險。而該遊樂園也針對這起意外事故緊急關閉園區，所有已售出的門票都將退費處理，而詳細的事故發生原因還有待釐清。