台北市一名60歲陳姓女駕駛，24日晚間時開著一輛白色轎車，在台北市民生東路上演跨越雙黃線「無敵大迴轉」，害一名24歲同是陳姓的機車騎士，反應不及直接攔腰撞上，當場噴飛倒地，全身多處挫傷，腳部骨折，所幸送醫後無生命危險。陳女見自己違規釀禍，嚇得臉色發白。

警方初步調查，陳姓女駕駛在民生東路與林森北路口一上車，就直接跨越雙黃線大迴轉，陳姓騎士當時由東往西行經民生東路，見陳女的車子已經橫在路中間，來不及閃躲，就直接攔腰撞上陳女的白色轎車，整個人直接噴上，痛苦倒地。從陳女的轎車後車門板金被撞凹來看，撞擊力相當大 車子與地上都有陳男血跡。

警方獲報到場，緊急呼叫救護車將陳男送醫，經診斷全身多處挫傷、腳部骨折，所幸沒有生命危險。陳女酒測後，沒有酒駕行為，陳男則待酒測。陳女坦言違規跨越雙黃線大迴轉，警方依法開出罰單。

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(中時新聞網)