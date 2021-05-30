國道3號台南市新化段發生自小客車翻覆事故。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

國道3號台南市新化段30日下午發生自小客車翻覆事故，當場造成車上4人1死3傷。其中，3歲女童因腦漿外溢當場死亡，82歲阿嬤卡在車內，33歲邱姓女駕駛及4歲女童身上雖多處擦傷，但意識清楚站在車外。台南市政府消防局獲報到場後，先將阿嬤救出後，再將3名傷者送往成大醫院急救。全案正由國道警方處理中。

據國道警方初步調查，今天下午4點40分左右，33歲潘姓男子駕駛自小客車行經國3北向353公里時，疑因從內車道變換車道，不當擦撞行駛中線車道由33歲邱姓女子的自小客車，致對方失控撞擊外側護欄後側翻於中線車道，造成邱女座車後座的3歲女童現場噴飛於中線車道死亡。

消防局119勤務指揮中心獲報，下午4點40分左右，國道3號北上352公里新化段，有1輛自小客車翻覆在車道上，除造成1死3傷外，還有人受困車內。

消防局立即調派5輛消防車及4輛救護車到場救援，發現3歲女童因腦漿外溢受傷嚴重，已當場死亡；受困副駕駛座的阿嬤，雖有胸痛、左眼腫脹，但意識清楚，消防人員不到10分鐘即將她救出，連同自行脫困的女駕駛及女童，全數送往成大醫院急救。

(中時 )