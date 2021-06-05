佳里區第一黃昏市場休市3天消毒，攤商也須全面快篩。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

本土新冠肺炎疫情延燒，台南市今天新增1例為佳里第一黃昏市場攤商，該名60多歲婦人5月22日至30日都在市場擺攤營業，為防止疫情擴散，台南市政府公告黃昏市場休市3天進行全面性消毒，衛生局也就近設快篩站，所有攤商都必須快篩，否則不予擺攤；後續將視實際篩檢結果滾動式檢討，評估是否再延長休市。

台南市長黃偉哲呼籲，與公布足跡時間、日期地點重疊且未與個案保持安全距離或未戴口罩並在該地停留長達15分鐘以上高風險族群，也請就近篩檢。

台南市經發局指出，原本市場有出現攤商確診，規定休市14天，有確診者足跡則休市3天，但考量目前已可大量快篩，縮短為休市3天，提醒近日如有至佳里第一黃昏市場採買的民眾請落實自主健康管理14天，期間如出現不適症狀，請立即撥打1922防疫專線並依指示就醫。

黃偉哲表示，市府為防範疫情擴散，儘速發動經發局市場處、環保局、警察局、衛生局、環保局、區公所等單位立即前往市場緊急進行市場封鎖線管制並立即執行環境全面清消，市場內外攤商亦全力配合市府防疫政策，後續將視實際篩檢結果進行滾動式檢討，評估是否再延長休市時間，恢復營業後加派人力督促攤商與民眾應落實實聯制、入口管制、噴酒精、量體溫等各項防疫措施休市3天，全力進行內外環境消毒。

經發局長陳凱凌表示，對於未能依照防疫規定的市場及攤商、顧客，蒐證後將立即移請相關單位依傳染病防治法裁處，對於違規嚴重市場不排除強制休市，並呼籲民眾應遵守減少不必要的移動，鼓勵一次買足，自主依身分證尾數分流採買，減少進出市場次數，進入市場確實達到「戴口罩、量體溫、實聯制、噴酒精」，防堵疫情進入市場，一起守住傳統市場防線。

(中時 )