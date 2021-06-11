新光三越台中中港店傳出，1樓香奈兒精品專櫃1名櫃姐確診，全館緊急閉館消毒1天，台中市政府11日指出，10日當天即展開疫調等相關處置，並於晚間7時同步通知業者停業清消，並呼籲民眾，如於6月8日至10日等3天，曾前往新光三越中港店內的民眾，如有疑慮，可就近前往社區快篩站篩檢。

台中市長盧秀燕表示，市府已勒令新光三越停業清消，須經市府核准確認安全性後始得復業，此外，考量新光三越為台中首次出現大型賣場員工確診，「寧嚴勿鬆」，11日下午3時許，於新光三越設置前進指揮所快篩站，要求新光三越所有員工都須篩檢。

台中市政府表示，該名櫃姐為南屯區29歲女性，6月3日曾返回彰化老家，4日與外婆（9日確診）用餐，6日嗅覺喪失，7日返回台中並未上班先至診所就醫，8日至百貨公司上班，9日並未上班，市府並於當日接獲彰化縣政府通知安排進行PCR採檢，10日下午確認陽性。目前已掌握匡列接觸者共5人，包含同住1人、職場4人，匡列人員持續疫調中。

(中時 )