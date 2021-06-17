總統蔡英文日前表示「會調整最適合的戰鬥隊形，確保台灣不會被病毒打敗」，小英總統反應還真是慢了。日前藝人賈永婕與媒體人黃光芹力挺醫護，分別捐贈342台「高流量氧氣鼻導管全配系統」（HFNC）、171台移動式冷氣的善舉，沒想到都陷入遭人檢舉違規勸募的麻煩，不過，更令人齒冷的是防疫高官們竟然發文查辦！

民眾感受到醫護人員在防疫第一線的艱難任務，熱血募集防疫資源的善行，容或沒有太多時間思考法律層面問題，也難以兼顧有些意識形態如1450者流，解讀為讓中央難堪的感受。然而，總統蔡英文聞訊已連夜表達感謝之意，衛福部卻以有人檢舉有違法之虞的理由，仍執意函文新北市政府查辦。這讓口口聲聲呼籲團結防疫的小英總統「感謝的誠意」相形失色，也難怪不得不「調整戰鬥隊形」！

國家有難，全民同島一命，回想起921大地震地動天搖時，全民總動員募資前進災區，許多車隊登高一呼募集救援物資、說走就走，誰會想到先跟政府部門申請勸募許可？人命關天，疫情燒滾滾、急急如律令，不也是一樣嗎？

衛福部這次查辦老百姓一紙公文，真是讓人驚嚇爆表。華航諾富特防疫違規檢舉兩個月，「公文不會比病毒快」；金門機場要設快篩站，一夜之間撤銷公文600里加急飛快來拆掉；連疫苗是特權偷打還是允許效期內快點打，也跟地方政府拿出公文比大小聲；甚至民間捐購疫苗，還搬出8大規範卡東卡西；至於朝野追究「3+11」決策會議的公文哪裡去了？顧左右而言他、一推二五六……

台灣防疫靠這群渣官滿嘴荒唐言，老百姓怎能不心慌？與其找藉口「有人不喜歡這樣子」、「有人不喜歡那樣子」，趕快調整隊形，讓事情簡單一點！

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