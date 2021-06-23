或許是「乞丐說」太沉重，羅智強的一番話很難不讓綠營撿到槍，但綠營職業病發作的同時，應該很難否認當下除了美國，根本沒有國家有能力運作恩給式的疫苗外交施惠台灣。

關於擁有這種能力的本質，英國首相強生下了最好的註解——「朋友們，我們疫苗施打計畫會如此成功的原因是因為資本主義，還有貪婪。」正因弗洛伊德說過：所有的口誤，都是潛意識的真實流露。我們更有理由相信強生所言不假，英國如此，美國也不例外。

這場全球疫苗戰爭看不見盡頭，卻看出國家的人性。如果沒有以美國為首的富國運用地主國優勢，要求疫苗公司配合優先取得疫苗，並限制疫苗及其原物料出口，極端地採購遠超過國家人口所需劑量的疫苗，大行「疫苗民族主義」；又如何會有一幫乞丐國家只能透過COVAX卑微地等候那杯水車薪的少量疫苗?

利用霸權優勢控制疫苗分配權的作法，無疑是罔顧人權道德。僅佔世界人口10%的G7國家人民大半已接種過至少一劑疫苗，全球接種過一劑疫苗的人數卻不到13%(台灣只有全球水準的一半)。日前G7峰會承諾未來1年內將供應10億劑COVID-19疫苗，看似慷慨，實則是為杜絕悠悠之口，好減輕囤積疫苗造成窮小國家無法合理取得疫苗的道德罪責。

再說，美國開始將餘裕疫苗依照國家利益分批贈送特定國家，台灣不過是其中之一，執政者卻也樂得唾面自乾，幫助富國卸責，順便大賺台美友好的抗中紅利。如果美國是為富不仁，那台灣又與助紂為虐何異？

疫苗民族主義的盛行替各國疫情難以遏制推了重重一把，如今不過略施小惠，受害者竟還幫忙強調受惠的重要性，透過輿論宣傳假仁假義，也難怪疫情中心副指揮官陳宗彥要求國人對於這段時間美日提供疫苗給台灣，應該要心存感激，這不是斯德哥爾摩症候群，什麼才是？

窮得只剩下疫苗的國家，透過控制疫苗來遙控國際政治，跟黑社會老大用毒品控制旗下小弟有異曲同工之妙。而小弟對大哥敢怒不敢言，只敢回家對家人大發脾氣，何嘗不是當小弟的悲哀？當乞丐或小弟哪個比較有尊嚴，蔡政府應該很難回答。

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