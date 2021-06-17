台中豐原82歲黃姓老翁15日上午在醫療機構接種AZ疫苗，隨後接受血液透析，返家後高燒不退，隔天起床不斷嘔吐，陸續服用2顆普拿疼，副作用未見緩解。昨看護打給家屬求助，家人聽見老翁虛弱喊「救命」，隨即陷入昏迷，經送醫急救，搶救至今日凌晨6時許不治。

老翁的劉姓媳婦表示，公公每周二、四、六到醫療機構洗腎，前天（15日）早上接受血液透析前，醫護先為其施打AZ疫苗；公公返家後發燒，看護給他服用1顆普拿疼，稍有緩解，但仍持續發燒，昨天清晨4、5時突然開始嘔吐，且發燒症狀仍未緩解，於是又服用1顆普拿疼。

台中豐原82歲黃姓老翁15日上午在醫療機構接種AZ疫苗，隨後接受血液透析，返家後高燒不退，隔天起床不斷嘔吐，陸續服用2顆普拿疼，副作用未見緩解。（非當事者，本報資料照）

劉小姐說，到了昨天下午，公公還是高燒不退，看護覺得不對勁，打電話跟她說「阿公很不舒服」，他聽到公公在電話中用虛弱的聲音喊「救命」，她連忙掛掉打電話，叫救護車將公公送往豐原醫院急救。

台中市長盧秀燕視察洗腎機構疫苗施打情形。（本報資料照片）

劉小姐難過表示，公公到院後就立即插管，醫生檢查發現肺積水及血栓，處理肺積水時有為公公洗腎，但情況還是很不樂觀，搶救到今天早上6時30分就走了，已向衛生局申請預防接種受害救濟。

衛生局表示，老翁死因與接種疫苗是否相關，還要進一步追查。而台中市自前天開始施打AZ疫苗，至今已經有4人接種後死亡。