基隆今日新增8名確診個案。（基市府提供）

基隆今日新增8名確診個案。（基市府提供）

中央流行疫情指揮中心今日公布基隆市新增8例確診個案，其中有4例為護理之家員工的家庭群聚，2例為新北汐止工業檢驗員、台北新光三越百貨專櫃的職場接觸者，1例為成功市場攤商，仍有1例尚在調查感染源。

基隆市長林右昌指出，在新增的8例確診個案中，其中護理之家工作人員（案11639）已傳2兒子、1女兒及丈夫，4人皆被匡列為相關接觸者，採檢後確診，分別依狀況安排於集中檢疫所、醫院收治，疫調部分則在進行中。

雙北職場接觸者中，其一為案12405，她是30多歲女性，為汐止工業檢驗員的職場接觸者，匡列採檢後確診，目前安置在集中檢疫所。其二則是案12411，她為40多歲女性，為台北新光三越百貨專櫃小姐，因職場多人確診、警覺性高，才前往篩檢最終確診。

成功市場攤販也有人再次中鏢，案12412為40多歲女性，為販賣鯊魚煙的攤商，自述曾去過確診的豬肉攤販家，目前尚無症狀，將安排至集中檢疫所隔離。至於第8名確診者案12410案，他為50多歲男性，因為身體不舒服主動就醫，採檢後確診，目前感染源尚不明，疫調中。

林右昌說，今日新增的個案中，有家庭群聚4例、雙北職場接觸者2例、成功市場接觸者1例，剩餘1例還在調查，但因相關足跡都很明確，因此不會特別公開去過的場所。

他表示，基隆累計超過200個確診個案，超過6成以上都跟雙北有關係（含直接與間接），疫情爆發之初，也是從具有萬華足跡史的個案開始，第2波成功市場案例亦然，總染疫人數加起來有21人，小姑娘和快樂城小吃店前後也有23人確診，都與萬華有關，顯見區域聯防十分重要。