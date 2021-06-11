台中市環保局針對新光三越中港店展開大規模清潔消毒。（盧金足攝）

台中市環保局針對新光三越中港店展開大規模清潔消毒。（盧金足攝）

新光三越中港店一名櫃姐確診，台中市府11日下午成立前進指揮所，立即針對300多名員工快篩，市長盧秀燕呼籲，6月8、9、10日這3天，有到新光三越的消費者，應該就近的醫療院所進行快篩，希望在第一時間控制危機。

台中市首度發生大型百貨公司櫃姐確診，盧秀燕下午到新光三越中港店快篩站視察時表示，快速針對新光三越中港店員工300多人召回快篩，前進指揮所也派有指揮官、副指揮官，在場危機處理管控。

盧秀燕表示，6月8日、9日、10日3天有到新光三越中港店的消費者，應該就近的區塊進行快篩，希望在第一時間控制危機，經過快篩以後，就會有數據出爐，如果說沒有擴大傳染，相對可以單獨處理這名櫃姐確診後續，如果有這個擴大感染，就會進一步的處理，所以台中市府立即來設置前進指揮所。

「緊急召回新光三越的同仁來進行快篩很重要」，盧秀燕強調，8日到10日這3天有到新光三越中港店的消費者也要提高警覺，如果足跡有重疊，應該要做好自主、健康管理，同時趕快找醫療院所進行快篩。

新光三越中港店今日忽然休館停業，有的消費者不知撲空，對新光三越設置快篩站，周遭很多住戶也大為驚訝。盧秀燕說，附近民眾奇怪台中市府為什麼會來新光三越中港店設前進指揮所，因為這是第一位百貨公司賣場有櫃姐確診案例，環保局第一時間已展開大規模清潔消毒。

(中時 )