桃園17日本土確診降到7例，桃園市衛生局長王文彥表示，7人都是確診者接觸者，包含連鎖麵店新增1人是老闆丈母娘確診、也有1人是六輕確診者接觸者。中壢某食品工廠群聚新增2人，他也預告該群聚還會新增4人，為18日案例。

王文彥表示，桃園累計738人確診，7人疫調完成，其中案13556、案13557，為單親家庭的1歲小孩跟媽媽，有感染源。案13558、案13677，是中壢某食品工廠家庭群聚，指標個案13091傳感染嫂嫂、還有1兒子、媳婦、孫子，整個家庭10人7人確診，另外該家庭3成員在某食品工廠上班，工廠新增1確診13677。該工廠也緊急100多人快篩，1人陽性，還需PCR檢驗。

此外指標個案13091朋友很多，進行追查後，有4名友人確診，1人為酒店女士，其餘3名男士。不過屬於之後的個案。王文彥說，資料顯示，家庭、友人、職場會連成一塊，這也是桃園典型傳染途徑。