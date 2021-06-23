宜蘭縣政府公布案14265與14333足跡。（宜蘭縣衛生局提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣今天（23日）新增2例確診，累計已有95人確診，也中斷宜蘭縣連續8天「嘉玲」紀錄，其中案14265是長年定居美國的70多歲男性，去年底在美確診，症狀輕微，今年3月他在美國完成2次BNT疫苗注射後5月返台，但該案返美前自費採檢陽性確診，CT值29。

宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，宜蘭縣新增的2個案與以往不同，案14265曾在美國確診，是在平安夜聚會中造成，該案在美採居家隔離方式處理，今年3月在美國完成2劑疫苗施打，5月持陰性報告回台。

但該案要回美國前採檢確診，CT值29，徐迺維表示，有與中央討論該案是復陽還是屬於新的感染，但該案周邊的人都是陰性，沒有明顯的感染源。

另一案為案14333，是年約30多歲的大陸籍女性，原本從事八大行業，停業後該案到新竹縣，6月16回宜蘭，因護照過期要回大陸遂向移民署投案，但須持離境前檢驗報告，自費採檢後確診，CT值13，該案與案14265均屬感染源不明。

縣府公布案14265與14333足跡，提醒民眾注意，如對健康有疑慮可到溪南、溪北社區篩檢站篩檢。