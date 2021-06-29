屏東印度變異株群聚案，累計14人確診。（摘自潘孟安臉書）

屏東印度變異株（Delta）疫情擴大，當地27日確診的不明感染源73歲果農，基因定序結果出爐，確定感染Delta，其太太也在今日確診，基因定序仍在進行中，但疫情指揮中心指揮官陳時中估計，看起來應屬於Delta群聚。根據屏東縣府公布足跡，果農夫妻６月14和16日曾到枋寮醫院就醫，和秘魯祖孫，以及祖孫鄰居及友人兩度重疊。

枋寮73歲果農27日確診新冠肺炎，根據屏東縣政府公布資訊，男子曾在6月中旬、下旬前往枋寮醫院腦神經外科、骨科門診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，男子原訂需要2日才能完成基因定序，不過經過漏夜工作，提早在今日出爐，確定感染Delta。

男子的妻子（案14816）也在今日確診，不過妻子的基因定序還在進行中，尚未出爐。陳時中估計，看起來應屬於Delta群聚。目前男子的感染源還沒找到，地方縣市已經有一些線索，會就那些線索進行調查。

今午屏東縣政府公布確診者至枋寮醫院就診的時序，其中時間有重疊的日子有6月14日、6月16日兩天，14日秘魯祖孫前往急診採檢，待了10小時，而7旬夫婦也在當日前往門診。另在16日，祖孫鄰居與友人前往該院待了2個多小時，7旬夫婦也在當日上午前往外科門診，不過指揮中心發言人莊人祥說，鄰居與友人去的是急診，與7旬夫婦未待在同一候診室。

針對屏東群聚，陳時中表示，目前共有176人進行居家隔離人，2人因重複匡列，予以扣除。176人中，有171人是陰性，5人檢驗中。秘魯返台祖孫同班機38名接觸者中，有37人陰性，1人出境。至於台南的群聚，基因定序基本上還是英國的變異株（Alpha），與屏東的應無關係。

陳時中表示，會針對熱區加發疫苗，讓高風險區域的疫情不至於擴散，當然打疫苗也不是治療藥物，但是過一段時間就有一定程度的保護力。對於屏東的Delta群聚，目前看來仍匡在特定的區域，他擔心疫情復發，進而形成對其他區域的威脅，而打疫苗就是為了避免復發，指揮中心會注意，不任意擴大其他施打對象。