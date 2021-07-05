美國總統拜登7月4日發表獨立日國慶演說

儘管接種新冠疫苗並未達標，傳染性更高的新變種病毒株正迅速蔓延，但美國總統拜登7月4日發表獨立日國慶演說時，仍讚揚美國「從新冠疫情中獨立」。

據美國國家廣播公司新聞（NBC News）與CNN新聞網4日報導，雖然拜登要再花1個月才會達標，但白宮已在向前看，評估下次疫情大流行將帶來的挑戰，並重新校準預期。不過，拜登周四從白宮發表演說時，樂觀地表示：「「我們攜手打敗病毒，我們攜手為經濟注入活力，而我們也將攜手，將國人從分裂和絕望中拯救出來……我們經歷過一些最黑暗的日子，如今我衷心認為——我以拜登的名義發誓，我們即將看到最光明的未來。」

拜登原本訂下目標，說7月4日前，要讓70%成人至少打1劑新冠疫苗，但美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據顯示，目前約有67%民眾接種了疫苗。

而白宮官員坦承，他們還有更多工作要做，但表示，周末假期也是慶祝國家獲得進展的時候。白宮防疫協調官齊安茲（Jeffrey Zients）說，美國仍將維持「戰時狀態」，並加緊讓更多美國民眾接種疫苗。「美國人該為我們同心協力完成的工作自豪，我們7月4日想要肯定那進展與成果，」他說，「接種的民眾有很高的保護率，而那些沒接種的人則置身危險中。」

美國獨立日當天，白宮呈現出宛如新冠疫情爆發前的景象，約有1000名必要工作人員和軍人家庭聚集在草坪上，在沒有強制執行新冠限制的情況下，觀賞華府國家廣場（National Mall）施放的煙火。

儘管白宮南草坪的慶祝景象宛如全美各地的縮影，但拜登政府仍很擔心繼續蔓延的變種病毒。據在場人士透露，拜登在私下會議中都會詢問相關顧問，具有高度傳染性的變種病毒可能產生的廣泛影響。至今他每天仍接受新冠確診病例與死亡人數，還有變種病毒蔓延狀況的報告。