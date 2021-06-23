北藝中心爆出有40人群聚感染，新北市長侯友宜表示，這暗中有16人住在新北，都在掌握中，他也說，薪北9項工程中也共計有11人確診，都經過停工、隔離、清消、確認，9項工程都已經復工。

侯友宜說，前一段時間建築工程都有做很多防疫作為，雙北建築工程常常互相交流，除了到台北工地，也會到新北做，市府都加強掌控。

侯友宜說，新北工程防疫作為包括進入工地實名制、量測體溫、酒精消毒、全程配戴口罩、落實勤洗手、用餐開會採梅花座、保持安全距離等。