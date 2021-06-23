北藝中心爆群聚16人住新北 侯友宜：新北9工程有11人確診 16:102021/06/23 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北藝中心爆群聚16人住新北 侯友宜：新北9工程有11人確診。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北藝中心爆出有40人群聚感染，新北市長侯友宜表示，這暗中有16人住在新北，都在掌握中，他也說，薪北9項工程中也共計有11人確診，都經過停工、隔離、清消、確認，9項工程都已經復工。 侯友宜說，前一段時間建築工程都有做很多防疫作為，雙北建築工程常常互相交流，除了到台北工地，也會到新北做，市府都加強掌控。 侯友宜說，新北工程防疫作為包括進入工地實名制、量測體溫、酒精消毒、全程配戴口罩、落實勤洗手、用餐開會採梅花座、保持安全距離等。 北市爆街友染疫 侯友宜：5月快篩時找出2人陽性已痊癒 新北今增45例 侯友宜：7成6是家庭群聚感染 #新冠肺炎 #台灣 #新北 #侯友宜 #北藝中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北增45例確診 侯友宜：3例感染源不明、76％為家戶感染 15:232021/06/23 生活 本土又破百例！新增104確診 24人死亡 13:402021/06/23 生活 中央沒配新北果菜公司疫苗 侯友宜：中央希望先用庫存再補足 10:182021/06/23 生活 北市街友將打疫苗 侯友宜：新北已打一半 15:382021/06/23 生活 北農群聚案持續延燒！新北昨增6起北農、環南市場接觸者確診 15:412021/06/23 生活 新北社區篩站昨篩6424爆量 17名陽性3人有北農相關接觸史 09:102021/06/23 生活 北車爆街友群聚 指揮中心：採專案造冊接種疫苗 14:272021/06/23 生活 恩主公醫院病患回高雄1傳6 陳其邁怒批新北疫調不實 16:262021/06/23 生活 北車街友8人確診 台北市社會局下令街友全打疫苗 2周後再篩檢一次 16:342021/06/23 生活 六都首長防疫較勁 侯友宜、柯文哲居一、二名 他驚人超車變第三 11:252021/06/23 政治 北農、北藝工地群聚案連環爆 柯文哲嗆：都已經是好幾個禮拜前的事 16:552021/06/23 生活 生活熱門新聞 桃園今＋7確診 足跡曝光僅龍潭三坑自行車道 - 生活 直擊超商開賣家用快篩 半小時秒殺 一看這景象超害怕 - 生活 打疫苗死亡累計144人 50多歲男接種隔天亡 解剖結果出爐 - 生活 解封夢碎！三級警戒延長至7／12 陳時中：大家再忍耐 - 生活 宜蘭2確診感染源不明 老翁在美打2劑BNT疫苗 返台又確診 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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