衛生局長王文彥解釋是因都是居隔者，足跡都在家、沒出門，僅有一個是6月1日的中壢客運一路公車。(圖／桃園市政府提供)

台灣今天(5日)新增511名本土確診案例，分別是476新個案與35例校正回歸，37死也創下單日新高。桃園市也新增16名本土病例，但是桃市府公布的資訊中，16名確診者竟只有一個足跡，遭網友罵翻，質疑疫調不確實，對此桃市府也做出解釋。

桃園市今天本土案例+16，然而卻只有一個「案10859，6/1中壢客運1路」足跡，遭網友質疑：「佛性防疫」、「所以是當天特地跑到公車站坐滿一圈就回家的嗎」、「這跟放棄疫調差哪？」、「16個確診1個足跡是哪招」、「1路班次超多，連個大概時間也沒寫」、「那是桃園到中壢最熱鬧的路線耶」、「1路車串連南北桃園耶，不擔心擴散嗎」、「至少看看高雄，都超清楚」，但也有人緩頰，認為又不是每個人當天就能全部回想起來。

對此桃園市衛生局長王文彥解釋，9人有確診接觸史，共通特點是全數都是以前個案的在居家隔離的接觸者，7人是隔離期間有症狀採檢確診、2人是居隔期滿二採確診，僅有一個是6月1日的中壢客運一路公車，呼籲足跡重疊者，6月18日前要自我健康檢測。

(中時新聞網)