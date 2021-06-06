台灣疫情大爆發，自諾富特群聚案後，至今已超過9000名本土案例，加上疫苗問題，不少人對指揮中心也開始出現怨言。一名網友PO文詢問指揮中心裡最專業的是誰，引發鄉民熱烈討論，不少人答案都選「手語老師」，讓全場笑翻。

一名網友在PTT八卦版發文詢問「指揮中心裡面最專業的是誰」，他表示，近日大家情緒激動，認為政治凌駕專業、外行領導內行，時不時就出現要人下台負責的聲音。原PO說，既然是指揮中心，不論是公衛或醫療，總還是有專業人士，「到底指揮中心裡面最專業的是誰」？

文章吸引大量鄉民討論，不少人都給出了手語翻譯員的答案：「當然是手語翻譯員」、「我投手語老師」、「手語老師+1」、「推手語翻譯員XD」、「除了手語老師沒有第二個答案」、「唯一只推手語老師」、「手語老師超強，連幹話都照翻」。

也有不少人提出其他看法，許多人認為是指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞：「羅一鈞不錯啊」、「羅副其實很棒，口條清晰反應也快」、「羅吧，實力跟口條都沒話說」、「羅一鈞，醫界內形象也好」、「羅副很專業」、「張教授和羅副，不知道為何羅副每次都只能坐後面」；還有其他網友認為：「張上淳，資歷跟實力不是蓋的」、「莊人祥其實也不錯，至少都會說實話」、「除了指揮官跟副指揮官，其他都OK」、「其實裡面的人都很專業，只是一扯到政治就...」、「莊人祥雖然嗆，但該說的他都老實說」、「大家都很專業，但沒有最大決策權都沒屁用，只能聽背後老闆說話辦事」、「陳時中被砲正常，但不要抹滅其他幾個人的努力」、「誰最專業我不懂，但我真的不知道陳宗彥來幹嘛的」。

(中時新聞網)