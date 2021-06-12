衛福部次長石崇良昨在立法院接受質詢的時候，被問及這波疫情「究竟破口是出在哪裡？」他回應是萬華，引發各界討論，對此，台北市副市長黃珊珊為此要求石崇良向萬華人道歉，而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今致歉表示，並不是要獵巫，畢竟沒人願意染疫或傳染給他人，針對特定族群、地區的傷害，他充分了解，也會儘量避免。

陳時中今（12日）在記者會上表示，指揮中心和地方政府一樣，發言的時候難免有下話講得不夠精確，如果有造成任何傷害，他要表達道歉，畢竟沒有人願意染疫或是傳染給別人，但病毒就是這麼狡猾、無所不在。

陳時中表示，我們的敵人是病毒，希望大家提高警覺、並不是要獵巫，只是提醒大家注意。希望大家團結一致抗疫。

陳時中也說，過去只要講到特定的族群、地區都會形成傷害，對此，他充分了解，也會盡量避免。只能說中央和地方都各有困難，大家互相配合、一起努力，才會效率做到最高。

另媒體提問，陳時中的致歉是不是為了石崇良？陳時中未正面回應，僅說失言在所難免，我是代表團體，包含我自己，但也不需要標籤化，有時候難免只是對地域性的發展做說明，我們沒有標籤化的本意，請大家諒解。