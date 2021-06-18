【LIVE直播】疫苗接種猝死案例頻傳 疫情指揮中心記者會。（中時新聞網）

新冠肺炎本土疫情未歇，國內今日新增188例確診個案，分別為187例本土個案、1例境外移入個案。確診個案中新增21例死亡，累計死亡數今正式突破500，達到518人。

今日新增的187例本土病例，為83例男性、104例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月29日至6月17日。個案分佈以新北市76例最多，其次為台北市71例，苗栗縣26例，桃園市6例，基隆市4例，台中市2例，花蓮縣及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市40例中，38例為已知感染源、2例關聯不明。

另外，今日新增的21例死亡個案，為男性12位、女性9位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月6日至6月13日，確診日介於5月19日至6月15日，死亡日介於6月10日至6月16日。

這波本土疫情（5月11日至6月16日），累計公布的12210位確診個案中，已有6873人解除隔離，解隔離人數達確診人數56.3%。

自2020年起累計518例COVID-19死亡病例，其中511例為本土個案，居住縣市分布為新北市255例、台北市206例、基隆市17例、桃園市14例、彰化縣8例、台中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。