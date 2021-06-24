去年6月中旬動刀的郭俊麟目前持續在復健中，他表示目前自己的復健進度良好，目標希望能夠趕上下半季，目前還在牛棚階段的他也強調，還是必須要視之後實戰投球情況而定。

郭俊麟表示，雖然在春訓時有遇到側腹部有些不舒服，但順利度過後一切都按照進度走，過程算是滿順利的。目前郭俊麟仍在牛棚階段，投球數量約在3、40球左右，他希望接下來球數能夠增加到60球後再開始實戰投球。

「自己目前還是希望朝先發的方向進行調整，所以牛棚的量還是要調整到一定數量，才會進行Live BP。」郭俊麟表示，在下半季出賽一直就是自己決定動刀時的目標，不過他強調，一切還是要看實際情況而定。

郭俊麟在回台前曾效力日職西武獅隊，和本季表現出色的投手平良海馬有非常好的交情，他表示，之前就覺得平良海馬是名非常努力的選手，有這個能力能站穩一軍，「但他的表現比我預期的還要厲害。」

郭俊麟透露，昨天兩人還透過LINE視訊通話了一陣子，「昨天他們比賽前突然打給我，我嚇一跳，知道他入選奧運國家隊，我有恭喜他一下，他也有關心我的手的狀況。」