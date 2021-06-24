【愛傳媒陳念初專欄】美國日前允諾提供75萬劑疫苗給台灣，多給了台灣175萬劑疫苗，總計250萬劑疫苗，6月20日傍晚抵達台灣，立陶宛小國，捐增台灣兩萬劑疫苗，立陶宛外交部長蘭斯伯格斯說 ：「熱愛自由的人，應該互相照顧！」

雖然，對比台灣所缺的疫苗數量，並不能解飢，但這絕對是即時雨，從小雨變成大雨，有助整體疫苗荒的舒緩，尤其美國捐贈確認美台之間的互動情感，在疫苗人道上是合乎理解的。

美國多給的，也許背後有政治上的運作，有外交上的權衡得失，美國其他捐贈國家也吃味了，美國對台灣疫苗的緊缺，至少現在已經清楚明白，在時間點上，再不救，台灣的民意反彈，蔡政府即將面臨崩盤的困境。

郭台銘與台積電將分別著手代表政府以民間身份，各向德國原廠購買ＢＮＴ疫苗500萬劑，代理商問題，已經不會是阻礙，換句話說，疫苗問題上與中國相關的，蔡政府本來想直接跳過，不予討論，但台灣民意不是這麼看待救命的事，這慌亂的世界裡，救命是上位，政治權重要放少一點，台灣多數人已經有共識，無法逆勢而為。

當民間企業代表總共有可能捐贈一千萬的疫苗載譽歸國，成為疫苗事件裡最大的貴人，我相信，對疫苗政治敏銳的人都可以發現，蔡政府現在只能把看得見的傷口，給特效藥讓癒合的時間提早，等待慢慢癒合已經緩不濟急。

美國疫苗把第一波和下一波捐贈時間與數量合併，代表台灣防疫時間上已經迫不及待，就一次給滿給足吧！

古代關羽刮骨療毒，但這需要堅強意志力，日前蔡政府的疫苗威信盡失，致於死地而後生，只是把人民不理解的事，癱在陽光下透明檢驗，只是把政治擺一邊，人道救命放中間，誰救都一樣，別再計較，別再論輸贏。

政黨是一個龐大的政商利益機器，一起上台一起下台，這是政治常態。蔡政府依賴的指揮中心與蘇內閣，紅利盡失，從哪裡跌倒，從哪裡爬起來？但談何容易。

最怕的是，沒有選舉，就沒有政治上的審判日，蔡政府團隊及支持者有些人仍不服輸，仍想扳回一城，仍想絕地大反攻，這將是最大的戰略錯誤。

絕地大反攻的其中一種方式，就是媒體組織與媒體人的理應外合，台灣這種政媒模式，已經被人民所厭惡。

媒體人與名嘴語不驚人死不休的評論風格，這與「思想和資訊的自由市場」的角色不一樣，媒體社會責任的前提是言論不被政府及市場力所干預，才能扮演好第四權的角色，遺憾的是，媒體的政治偏向，造成媒體資訊解讀的對立，媒體組織與媒體人加入疫情政治的戰局，因此，更讓人民感覺完整資訊上的孤立感與無助感。

媒體應該有的社會責任，在此時此刻，請不要互打，請不要帶風向，除了資訊外，不要加工，不要被政治人物帶著觀點走，政府的疫苗遲到讓人民恐慌，媒體的角色變得更重要，思想和資訊的自由市場，才是媒體人仰望的天空，人民心中想見的彩虹。

面對這種大環境下的殘酷事實，執政黨應該面對自己的核心問題，用外圍議題或媒體風向，都會失效。

蔡總統說過的話，人民都記得，「一個月以來，我們因應疫情的變化，做出調整和改變。從中央到地方，政府到民間，我們會不斷調整出最適合的戰鬥隊形，確保台灣不會被病毒打敗。」

最適合戰鬥隊形到底是什麼？後疫階段，才要啟動嗎？

從現在起，開始刮骨療毒吧！從今日起，重新部署指揮與療癒團隊，從此刻起，以救命為先，也許最後仍挽回不了政治上的宿命，但盡力了，人民心很軟，會感謝的。

除了中央政府，地方政府也面臨相同宿命，連任或更進階的政治生命，疫苗價值觀是個期中檢驗。全世界都發生了疫苗事件，出現了疫苗價值觀的論述，例如施打順序、封城決策及疫苗資源戰略。

尤其施打順序的安排，也應證了一個政府及人民對公平生命價值的排序與對待，社會也是依此價值觀，彼此看待彼此，職業或是角色是國家社會賦予的，但有一些模糊地帶，正考驗著人性的抉擇。

等到病毒危機解除後，對照組及防疫決策都會被全世界討論，這是人類地球村的共同命運。

病毒下全世界沒有人在政治上是贏的，每一個國家都輸了，政府都對不起死去的老百性及家人，不要整天去看數據，研究死亡到底跟疫苗有沒有關聯性，應該反思打疫苗這件事，讓年長者受不了過程勞累而離開的間接關聯。

常常有人說「專家是訓練有素的狗」，原文的意思是希望必須能真切地感受到美麗與道德的良善，否則他的專業知識只是使他更像一隻受過良好訓練的狗，而不是一個和諧發展的人。

台灣需要再度美麗與良善，請專家們多思考這個疫苗價值觀。

不要解決了行政流程的方便，傷了政府最核心的救命任務，不要再談利大於弊了，打疫苗是救命的上位思考，應組更多機動團隊，針對年長者進行疫苗施打服務，其餘年齡層或健康者施打，按照行政流程作業模式進行。

疫苗政治不要比輸贏，不要愛面子，盡力而為，這是老百姓小小的心願。他國確確實實捐贈了疫苗，真正贏家是美國、日本及立陶宛，台灣人都真心感謝。

執政黨及支持者不用延伸論述終於揚眉吐氣了，可以翻轉頹勢，人民的口罩還沒摘下的一天，疫苗沒有全部到位，政府就是輸局，別急著打在野黨，把重點放在人民身上吧！

救命的事，這世界上無名氏做的更多，每一個台灣人民，都盡力在自救，政府所有時間應該在人民身上，放下政治攻防，不要雙標與甩鍋，政府盡力去做，這就對了！

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

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