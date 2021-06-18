我國新冠肺炎疫情嚴峻，近來我國開放75歲以上長者可以接種疫苗，但近日已接連傳出多起接種後死亡個案，導致部分高齡者接種意願降低，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，就75歲以上死亡通報情況，這些都是通報個案尚未確定有關連，南韓大概每萬人1.42人、台灣約每萬人0.87人，這些都差不多，未發現與國外很大的差距，老年人因慢性病打疫苗好處比較多，相較染疫後的死亡率高，呼籲大家打疫苗相較風險比較能夠降低風險。

陳時中表示，疫苗施打這幾天死亡個案比較多，但有時間序的關係，高齡者慢性病背景值比較高，以AZ或輝瑞來看，有被統計的大概每百萬人次相對死亡台灣有些比較高，有些比較低，台灣大概位於中間，這是不分年齡施打與主要年齡有差別。

陳時中建議，慢性病不穩時、建議穩定時再接種，可以請教醫師，現在天氣炎熱，如有高血壓等太高溫時身體也會有反應，建議天氣熱時應避一避或尋求陰涼處避免溫度太高或太久，現有也開放衛生所、診所可以接種，以就近接種為佳。