衛福部長陳時中出席立院朝野協商 09:572021/06/18 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中出席立院朝野協商。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長陳時中出席立院朝野協商。（趙雙傑攝） 衛福部長陳時中今日出席立法院朝野黨團協商「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」等案，面對媒體詢問有關疫苗問題，沒多做回應。 立法院紓困預算挑燈夜戰13小時後 今力拚三讀 汽車運輸業者融資 租賃業展延 #衛福部長陳時中 #出席 #立院 #朝野協商 #朝野黨團協商 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 莫德納疫苗又要來了 華航出任務！24萬劑今天下午抵台 06:252021/06/18 生活 2013年以來最佳 IMD競爭力評比 我躍居第八 04:102021/06/18 財經要聞 新聞透視》同島一命 總統請遠離網軍 04:102021/06/18 焦點要聞 郭台銘提8點聲明 盼會見蔡英文總統：公開授權買疫苗 09:082021/06/18 財經 政院稱沒錢規畫 立院通過應研議 04:102021/06/18 政治要聞 簡訊實聯制補貼電信商 砍5億 04:102021/06/18 政治要聞 美準印太助理防長：美軍應維持可作戰 遏止中國侵略 04:102021/06/18 話題觀察 逾113萬民眾接種 長者施打AZ 3天累計27人猝死 04:102021/06/18 焦點要聞 明知FDA未認可免疫橋接 卻列為EUA審查標準 專家轟食藥署涉瀆職 促徹查 04:102021/06/18 焦點要聞 防疫不鬆懈 三級警戒擬延長 04:102021/06/18 財經要聞 蔡政府2理由反組團出國打疫苗 慘遭趙少康狠打臉 09:302021/06/18 政治 政治熱門新聞 蔡英文為何打電話給賈永婕 郭正亮爆內幕 - 政治 一通來自新北市府的電話 名醫建議侯友宜一件事 - 政治 「現在氛圍很像2018年」 郭正亮揭發內幕：再搞下去會很慘 - 政治 郭台銘指民進黨對他買BNT有意見 陳時中一句話回應：報告弄完再說 - 政治 蔡英文為何致謝郭台銘？ 游淑慧3字揭「真相」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。