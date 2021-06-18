衛福部長陳時中出席立院朝野協商。（趙雙傑攝）
衛福部長陳時中出席立院朝野協商。（趙雙傑攝）

衛福部長陳時中今日出席立法院朝野黨團協商「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」等案，面對媒體詢問有關疫苗問題，沒多做回應。

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