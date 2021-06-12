日本政府日前捐贈我方124萬劑AZ疫苗將開放民眾施打，但中央決策開始施打日期反覆，民眾黨立委高虹安12日質疑，政府沒有明確施打疫苗規畫及策略。面對外界質疑，政府未完善規劃預約疫苗施打系統，行政院發言人羅秉成今表示，由政委唐鳳設計的疫苗預約系統正在建置進行中，未來大量開放一般民眾施打疫苗時就會使用。

唐鳳日前建置疫苗接種預約平台，讓民眾可透過健保快易通APP，就能預約疫苗施打，不過，隨著124萬劑AZ疫苗即將開放施打，卻傳出該系統未能上線，台北市長柯文哲日前質疑，「中央都還沒準備好」，導致里長電話已經被打爆了。

對此，唐鳳辦公室澄清，疫苗預約系統的整體流程已設計完成，不應扭曲言論，至於何時啟用上線，交由疫情指揮中心決定。

針對疫苗預約系統進度，羅秉成今進一步說明表示，這波將開放施打的AZ疫苗，依照指揮中心規畫順序施打，相關施打類型有造冊；而唐鳳設計的疫苗預約系統，是因應未來疫苗大量到貨後，提供一般民眾預約使用，這次沒有使用是因為性質不同，而非未準備好。

羅秉成強調，這波AZ疫苗施打對象，大部分對象已造冊可以掌握，所以尚無使用疫苗預約系統必要，一旦全面開放一般民眾施打，該系統就會盡快上線，相關規畫政院都已提前準備。

至於這波疫苗施打日期反覆，引發地方政府抱怨，羅秉成說，政院祕書長李孟諺已與地方政府衛生局長開會，討論疫苗施打進度，中央與地方溝通沒問題。