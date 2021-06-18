雲林縣85歲以上疑似施打疫苗過世者又增加2人，一名是元長鄉83歲有第三期腎病史的老婦人，另一名是崙背鄉85歲有癌症病史的老翁，兩人都是在15日接種疫苗。雲林縣衛生局表示，死因有待調查。雲林縣17日已傳出2名長輩打完疫苗後過世，到今天累積至4人。

據了解，第三名過逝者是元長鄉有洗腎病史的83歲的老婦人15日施打AZ疫苗，17日身體突然不適，送往醫院急救不治，醫院院方通報雲林縣衛生局。

第四名過逝者是崙背鄉一名85歲有癌症病史的老翁，他15日接種AZ疫苗，昨晚（17日）突然身體不適，救護車晚間8點25分前往搶救時，發現他已內科死亡，送醫院仍回天乏術。衛生局長曾春美表示，死因是否與打疫苗有關仍需調查。

雲林縣17日先前已傳出2名施打疫苗的長者猝逝，第一例是有心臟病、狹心症、痛風病史的88歲老婦人，家住四湖鄉，15日下午3點許施打疫苗後，2小時後感到不適，家人把她送醫急救，16日凌晨不治。

第二例是有糖尿病、高血壓病史的86歲張姓老翁，家住斗六市，15日打完疫苗後家人發現情況不對，送醫急救無效於16日晚間8點許死亡。

雲林縣85歲長者施打疫苗計畫連打3天已經結束，有9825名長者已施打疫苗，占有施打意願者1萬1658人的84.27％，雲林縣85歲以上老人總數為1萬7500多人。

雲林縣獲撥補第二批1萬5600劑疫苗，將於21日再接種，接種年齡為84歲至80歲。