中央疫情指揮中心指揮官衛福部長陳時中曾喊出「超前部署」，如今國內本土疫情延燒，中央疫情指揮中心今天公布新增251例確定病例，其中250例本土、1例境外移入，確診個案中則新增26例死亡。中廣董事長趙少康不禁怒嗆陳時中，給他什麼建議都不聽，叫他做什麼你都不做，甚至點出了16項，其中第一項就是，叫陳時中普篩，尤其桃園機場進來的人要普篩，但陳時中就是不理。

趙少康12日在臉書貼文指出，陳時中自以為天下無敵，新冠病毒不侵。這是他看過最剛愎自用、驕傲自大、一意孤行又無能無腦無邏輯無遠見無智慧的官僚；國家交到他們手中。真是人民的不幸 。

趙少康點出16項：

1.早就叫你普篩，尤其桃園機場進來的人要普篩，你就是不理。

2.早就叫你全力守好唯一對外孔道的機場，你偏偏要搞個3加11。

3.早就叫你開放機關學校、公司企業、家庭快篩，你總以怕偽陰偽陽搪塞。

4.早就叫你允許民眾到藥局通路購買快篩試劑，你就是堅持醫事人員才能做快篩。

5.早就叫你盤點國內快篩試劑製造商，確保足夠量能。你拖到6月8日才說，國產試劑都供專家使用，已請食藥署鼓勵廠商申請進口居家試劑。

6.早就叫你擴充檢測病毒基因序列的能量，才能在第一時間偵測到是否有新的變種病毒進入台灣，你到現在還是沒做，台灣到底有沒有印度變異、越南變異病毒？

7.早就叫你多準備收治輕症的類方艙醫院及隔離病房，你就是不理。

8.早就叫你早買多買疫苗，你就是不聽，還說我們沒疫情，讓別國先打。

9.早就叫你接受郭台銘、佛光會捐贈的疫苗，你就是不要，但你自己又買不到。

10.早就叫你國產疫苗要完成三期人體試驗，你就是睜一眼閉一眼，導致疫苗有沒有保護力都不知道。

11.早就叫你注意老人安養院的群聚感染，你就是不管。

12.早就叫你注意外勞群聚效應，你就是視而不見。

13.早就叫你提高PCR核酸檢驗儀器的效率，你就是不願。

14早就叫你準備單株抗體等治療藥物及高效率呼吸器，你就是不買。

15.早就叫你要迅速解決物流貨運大量超載、低溫宅配停送的問題，到現在你還是無計可施。最近又不接受貨物宅配了。

16.早就叫你快跟日本買或是借1千萬劑AZ，你顧左右而言他，不敢回應，查誰散布「假訊息」卻迅雷不及掩耳。

網友回應說，「權力的傲慢，在這群人身上完全演繹。」、「看著那麼多因染疫，來不及救治而死去的國人同胞，心，真的太痛了！」