我國新冠肺炎疫情嚴峻，目前疫苗接種已開放至75歲以上民眾可以施打，中央流行疫情指揮中心陳時中表示，持有居留證的民眾與台灣人相同，萬一染疫也是負擔，就依各縣市政府規定施打。

中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩提及，疑似預防接種後，為釐清死因，接受病理解剖，提供法定繼承人30萬協助慰問或喪葬的費用。