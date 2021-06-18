居留證75歲以上也可打疫苗 陳時中：依各縣市政府規定接種 14:492021/06/18 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 持居留證在台，75歲以上的人也可打疫苗，陳時中表示，依各縣市政府規定接種。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國新冠肺炎疫情嚴峻，目前疫苗接種已開放至75歲以上民眾可以施打，中央流行疫情指揮中心陳時中表示，持有居留證的民眾與台灣人相同，萬一染疫也是負擔，就依各縣市政府規定施打。 中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩提及，疑似預防接種後，為釐清死因，接受病理解剖，提供法定繼承人30萬協助慰問或喪葬的費用。 全台長者猝死頻傳 陳時中籲繼續接種：解剖確認與疫苗無關 接種AZ疫苗屢傳猝死 陳以信要求政府先為長者預立代位求償 #75歲 #陳時中 #縣市政府 #規定 #民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 梅芳三聲無奈 嘆疫苗來得慢 04:102021/06/18 娛樂新聞 高雄82歲以上長者開打疫苗 陳其邁：求好不求快 12:102021/06/18 生活 27長者打疫苗後死亡 藍委忍不住喊一句 網友瞬間淚崩 10:172021/06/18 政治 防疫策略失控 疫苗採購不力 公衛體系的歷史性災難！500條人命 陳時中：台灣死亡數沒國外嚴重 04:102021/06/18 焦點要聞 疫苗進來是慢了 陳時中說很抱歉 04:102021/06/18 焦點要聞 雲林再增2長者過世 皆在15日接種疫苗 已累積4人死亡 13:172021/06/18 生活 郭台銘指民進黨對他買BNT有意見 陳時中一句話回應：報告弄完再說 10:212021/06/18 政治 蔡政府2理由反組團出國打疫苗 慘遭趙少康狠打臉 09:302021/06/18 政治 原民嬤打疫苗太緊張 里長陪禱告安撫 04:102021/06/18 地方新聞 長者施打疫苗再添2死 桃園發10萬慰問金 09:242021/06/18 生活 陳時中喊要「廣納雅言」 陳揮文一聽氣炸 整整狂罵2分鐘 13:472021/06/18 政治 生活熱門新聞 全台變天時間曝 典型梅雨滯留鋒襲台 大量降雨連炸5天 - 生活 打疫苗疑猝死累計35例 指揮中心：3種人暫緩接種 - 生活 今本土新增187例 21人死亡 陳時中說明 - 生活 照片曝光！日月潭蓄水量瘋狂飆升破84％ 九蛙開始泡澡了 - 生活 郭台銘急求見蔡英文 張鴻仁曝其中原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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