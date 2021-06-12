國內本土疫情嚴峻，全台累計385人染疫死亡。總統蔡英文11日道歉，並表示政府一定窮盡一切努力，讓疫情控制下來。前民進黨立委沈富雄則直言，他心裡不服氣，因為這是一個充分無能的政府。

沈富雄11日在政論節目《少康戰情室》中表示，蔡總統的道歉，不是自動自發的，是因為行政院長蘇貞昌、還有衛福部長陳時中在立法院的道歉，而這個道歉是國民黨立委曾銘宗引發的。蘇貞昌已經不如當年那種犀利，曾銘宗說，蘇貞昌可以為丁怡銘道歉，現在這麼多人死了，就可以不道歉嗎？蘇貞昌曾為一個部下道歉，所以此次怎能不道歉呢，所以蘇貞昌停頓了一下就道歉了。

沈富雄接著表示，曾銘宗又交代蘇貞昌說，請他把道歉這件事傳達給蔡總統，蔡總統也要道歉，蘇貞昌回說他會傳話。沈富雄說，所以現在蔡總統不道歉不行啊，至於蘇貞昌到底有沒有傳話給蔡總統、或者傳話有沒有效，不管如何，就變成連帶要道歉。

沈富雄表示，他覺得就算道歉，是應該的、也不算太遲，憑良心講，他們通通要為這件事道歉。他心裡不服氣，因為這是一個充分無能的政府。如今疫情造成這樣亂七八糟的局面。

沈富雄指出，陳時中在記者會上有一張疫情趨勢圖，疫情從5月13日上去後，5月15、16日達到頂峰，全世界沒有這樣的疫情，太短了。還有從趨勢圖來看、確診數字上去以後再下來，通常是對稱的，因為怎麼樣上去、就怎麼下來；但如今確診數字上來得很快，下來卻拖拖拉拉，原本應該確診數字上去後，就應該要降下來，但卻沒有，所以這才是大家要去思考的。